港媒：陕西千亿矿权案 点名最高法负责人举报信曝光

中国陕西千亿矿权案持续发酵。海外再传举报最高人民法院主要负责人的信件，引发关注。

据多维新闻网报道，2月18日，陕西千亿矿权案当事人赵发琦在社交媒体“Twitter”（推特）公开中国最高人民法院（简称最高法）前法官王林清于2018年实名举报最高法主要负责人的信件。举报信点名，该主要负责人就是涉嫌盗窃并伪造卷宗的策划人，“炮制中国司法版的‘水门事件’”。

《星岛日报》2月19日转发上述消息时称，王林清自2019年1月起就开始接受调查，至今下落不明。报道称，相信该举报信是友人为其声援。

赵发琦公开的举报信显示，2016年3月，王林清和其他法官决定赵发琦应获取探矿权时，遭到最高法院审判委员会副部级专职委员杜万华阻挠，后者称最高法主要负责人要求改判解除赵发琦的合同。

王林清等人拒绝这一要求，“我做梦也没想到，他们如此胆大包天，手段如此阴险狠毒，直接釜底抽薪地把案卷给偷盗了。” 中国央视前名嘴崔永元于2018年底在社交媒体热炒陕西千亿矿权案，逐渐引发舆论关注。

2019年1月8日，针对上述案件，中共政法委官网宣布，由中共政法委牵头，中纪委国家监委、中国最高人民检察院、公安部等参加，成立联合调查组进行调查。对此，中国最高法举行党组会议，表示坚决拥护中共政法委的联合调查组，将全力配合调查组工作。

面对举报，最高法院院长周强以频频现身以示回应。他曾于1月13日、1月14日、1月15日至16日、1月17日、1月18日、1月21日在公开场合现身。