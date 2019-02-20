李国庆宣布离开当当：愉快出走 将建读书社群

当当网联合创始人李国庆今天（20日）以公开信的方式宣布离开当当。

据澎湃新闻报道，李国庆在公开信中回顾了自己的创业历程：1999年11月，他和俞渝在中关村创业，这家 “夫妻店”经营经历了中国电商发展的起伏。经过19年的努力，今天的当当网拥有近3亿的用户，数百万种图书，近百万种电子书，在图书行业遥遥领先。去年利润销售创历史新高。

作为当当网的联合创始人、CEO，李国庆在三年前就挑起当当新业务集团，在电子书、自出版、文创、影业、 网络文学、当当优品百货自有品牌、实体书店、文化地产及公共事物等新业务领域探索，也为当当扩张寻找新路径。

李国庆说，“这三年新业务的经历，让我对投资和创新有了全新的思考，与其在成熟大平台内部创新，不如彻底外部，因为心理学告诉我们：改造比塑造难，也是我这次愉快出走的重要原因。当我搬离办公室时，竟没有落泪。”

李国庆表示，相信在他离开当当管理后，当当网结束夫妻店治理结构，俞渝会带领公司洒脱地开创未来。

李国庆将继续创业，他在公开信中介绍，将创办书友会，读书会中会做10个细分读书会，每个分会每年请几十位名家讲52本书，不同领域的专家分享自己擅长的知识。

李国庆在公开信中表示，“现在我的梦，是用3到5年达到年用户 4000 万，再造一个互联网文化生态。”