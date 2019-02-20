民进党要国民党2020参选人对两岸政治协议表态

国民党主席吴敦义提出将与中国大陆洽签两岸和平协议，民进党发言人周江杰今天（20日）再次强调表示，任何因强权威胁所签订的政治协议，就是投降协议，要国民党拟参选总统者表态是否支持与中国大陆签定政治协议。

据台湾中时电子报报道，周江杰表示，国民党拟参选总统者，包括朱立伦与王金平，对于吴敦义丢出两岸政治协议主张，至今也尚无评论，似乎已采取默认态度。作为最大在野党拟参选人，请朱王两位也说清楚、讲明白，是否与吴敦义一样，支持与中国大陆签定“名为和平、实则投降”的政治协议。

周江杰重申，当中国大陆坚持不放弃以武力威胁台湾，及在国际上以不对等态度打压台湾，吴敦义竟妄想要和中国大陆签订任何政治协议，可说是不顾主权，也背弃台湾的民主自由价值。

周江杰提到，王金平也曾在去年十月立法院总质询提出推动签署两岸政治协议，目前是否也秉持相同态度？国民党总统可能参选人争相抛出两岸政治协议，无异是将中国大陆政府的支持、而非台湾民意的向背，当作最重要的政治资本来竞逐。

周江杰点名想要参选总统的蓝营拟候选人，当中国大陆坚持不放弃武力威吓台湾，用“一个中国原则”框架限缩台湾主权，“你们也是认同支持吴敦义主席、王金平前院长所提出要和中国大陆洽签两岸政治协议的主张吗？请明白向台湾人民回答。”