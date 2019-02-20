野村：中国新一轮刺激措施力度将逊上一轮 房地产低迷难扭转

投行野村发表报告称，市场对中国可能快将推出新一轮刺激经济措施的预期过分乐观，该行相信这一波的力度将不及2014年时所推的措施，而房地产市场低迷亦不会因此扭转。

据路透社报道，该行经济团队预期中国将于2019年春天后出台新一轮刺激措施，但报告称，现时房地产库存处于健康水平，且北京当局坚决控制房价。该行预测今年库存量将升至25个月，但较2014年时30个月的库存量为低。

此外，野村推算中国现时已有足够的住房存量，届2020年估计平均每个家庭拥有1.16个住宅单位（一、二及三线城市每家庭平均拥有0.64个、1.18个及1.24个）。报告指，按其他国家的经验，当每家庭平均拥有住宅比例达1.1个单位后，新屋市场增长将会放慢。

报告称，一、二线城市将会是政策宽松措施的主要受益者，预期今年这些城市的新屋销售额将按年增长9%，而较低等级城市的新屋销售额则将按年下跌13%；在销售量方面，预计一、二线城市按年升4%，而较低等级城市则按年减少8%。

野村表示，预计今年首季将是内地房地产商债务再融资压力最大的时候，估计整个板块的未偿债务达2,020亿美元，第三季将降至1,740亿美元。在一众该行追踪的上市开发商中，广州富力和新城发展的债券还款压力最重。