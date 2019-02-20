同性可结婚和继承 台行政院版同婚专法草案出炉

台湾行政院版同婚专法出炉，草案名称确定为《司法院释字748号解释施行法》，行政院长苏贞昌今晚邀集所有党团立委参与讨论并公布草案。据了解，由于党团内部意见仍有“民法派”及“专法派”两方拉锯，未来草案在立法院审查时，将开放所有党籍立委自由投票，不会强制以“党纪”限制立委投票意向。

据联合新闻网报道，此草案名称发想是由民进党立委管碧玲在本周一行政、立法协调会报提出。管碧玲当时建议，若决定名称那么困难，可效仿美国法律名称，订为《748释宪案施行条例》，虽然当时在场的行政官员没有特別反应，但消息一出，无论挺同婚、反同婚团体及网络上舆论都偏向正面，也因此让行政院决定采纳。

据悉，草案名称一直让政府非常头痛，总统府曾一度提出《同性配偶法》为专法名称，但无论挺同婚、反同婚团体都不满意。此外，即使随后全权交由行政院处理，但仍经过一番折冲。尤其部分挺同婚团体虽已退让到可接受专法，但希望一定要将“婚姻”两字纳入，不过反同婚的长老教会仅接受《同性伴侣法》，甚至有其他教会只接受《共同生活法》，行政院直到本周仍无法确定专法名称，直到管碧玲提出建议，最后行政院决定采纳。

根据草案内容，未来同性伴侣可以结婚、继承及继亲收养，同性伴侣结婚后，权利及义务将比照异性恋婚姻的相关规定；为了减低外界疑问，行政院今天起也同步制作了说帖，并透过各种管道发送，希望对外释疑。