大选征召韩国瑜？ 吴敦义：不能完全排除

高雄市长韩国瑜民调横扫蓝绿白有意参选2020年总统大选者，推韩代表国民党出征的呼声越来越大。台湾《联合报》报道，国民党主席吴敦义昨天（20日）接受广播访问时，被问及党是否可能征召韩国瑜？吴敦义说，在公平制度上任何合格党员都可以被推举，或自己愿意争取代表国民党参选；“但也不能完全排除征召方式，因为国民党也曾经用过征召”。

面对主持人追问，吴敦义强调，他不能做这样决定，这不是一人决策，要经过民主程序才是正确的。至于国民党初选方式，吴敦义表示，不可能为自己量身订作，对于是否百分百排除全民调，吴敦义先说“也不能这样说，不要完全由民调决定候选人”，再被追问是否已排除全民调，吴敦义则说，包括全民调在内被报道的初选制度，都会在智库的研议中。

即将在近日正式宣布参选的台湾立法院前院长王金平昨天也被问到，是否考虑2020总统大选找韩国瑜合作？王金平说，这股力量是很自然，不必刻意邀请或是期待，这是很自然的事，但目前没有考量2020与韩国瑜合作。这个只是一种参考，持续努力最重要。

对于韩国瑜不断被拱参选，台湾前总统马英九昨天在高雄表示，恐怕要看韩国瑜的意愿，应等韩国瑜有意愿时再说；国民党总是应该以能赢得选举为目标，这样才能让老百姓真正过好日子。