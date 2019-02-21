任正非接受美媒采访：绝不会向政府提供任何信息

继接受英国广播公司（BBC）专访后，华为创始人任正非近日再接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）专访。任正非在访问中强调，华为从未向中国政府提供过任何信息。

在美国哥伦比亚广播公司“CBS今晨”（CBS This Morning）节目中，任正非首次接受美国记者电视采访。 在被问及是否以任何方式或形式向中国政府提供过信息时，任正非表示，过去三十年来一次都没有，未来三十年也不可能有。

至于华为是否会在任正非不知情下，为其设备安装后门程式，任正非强调，“这不可能。因为在整个组织中，我们反复强调不能这么做。如果我们真的这么做了，美国技术这么先进，早就发现了。这说明我们没有这么做。”

被问及外界对于“中国政府一旦要求通过后门获取客户信息，华为能否拒绝”的疑虑，任正非指，外界有此疑虑，是正常的。但假设不能作为证据，证据要建立在事实的基础上。

CBS就此向美国司法部寻求评论，但尚未得到回应。

此前，任正非接受BBC专访时也强调，他不会冒险允许公司参与间谍活动，“不会冒险做这种会遭致我们国家和全球客户厌恶的事情”。

他表示，中国政府已经明确表示不会安装任何电子后门，华为也不会接受任何人指使安装电子后门，“我们公司绝不可能从事任何间谍活动”“如果我们有这个行为，那我就把这个公司解散了”。