赵宇律师：不起诉不代表认定无罪 或申请国家赔偿

福州市公安局今天（21日）凌晨，就赵宇“见义勇为反被刑拘”事件发布最新通报。通报显示，检方称，对赵某作出不起诉决定。据中新网报道，对此，赵宇代理律师范辰表示，不予起诉不代表认定赵宇无罪。若是因调查证据不足而判定无罪，则将继续进行上诉，直到认定赵宇无罪。此外，赵宇一方或将申请国家赔偿。

2月17日，在福州生活的21岁黑龙江小伙赵宇发微博求助称，自己见义勇为救助女邻居，却反被警方刑拘。事件一经曝出，引发网友广泛关注。

据赵宇微博描述，2018年12月26日夜里，在家陪伴怀孕妻子的赵宇，听到楼下传来女子喊“强奸”“救命”的呼叫声，遂下楼了解情况。沿着声音传来的方向，赵宇看到施暴者李某正对该女子进行人身侵害。

期间，赵宇上前试图阻止李某施暴，遂与其发生肢体冲突。据赵宇描述，自己在抽身时不小心踩在了对方肚子上，导致其“肠子破裂”。经鉴定，赵宇踹伤对方至二级伤残。

事后，李某报警称赵宇对他实施故意伤害。2018年12月29日，赵宇便因涉嫌故意伤害罪被警方刑事拘留14天。1月4日，福州市公安局晋安分局以“故意伤害”向晋安区人民检察院提请批准逮捕赵宇。直到2019年1月10日，赵宇才“因检察院不批准逮捕”被释放。期间，赵宇关押在福州市第一看守所14天，至今仍处于取保候审状态。

2月20日，福州市公安局晋安分局将赵宇移交晋安区人民检察院。值得注意的是，在公开的移送起诉告知书中，赵宇由“故意伤害”改为了“过失致人重伤”。

21日凌晨，福州市公安局发布通报称：晋安区人民检察院经审查认为，赵某的行为属正当防卫，但超过必要限度，造成了被害人李某重伤的后果。鉴于赵某有制止不法侵害的行为，为弘扬社会正气，鼓励见义勇为，综合全案事实证据，对赵某作出不起诉决定。

对于“不起诉”的处理结果，赵宇代理律师范辰表示：“从法律意义上来讲，不予起诉不代表认定赵宇无罪。若是因调查证据不足而判定无罪，则将继续进行上诉，直到认定赵宇无罪。”

范辰补充说明：“如果最终判定赵宇无罪，或将申请国家赔偿。”

此外，上述通报显示，李某因涉嫌犯非法侵入住宅罪已于2月19日在公安机关指定的地点监视居住，公安机关将视其病况采取相应法律措施，案件正在进一步侦办中。

对此，范辰透露，是否继续对李某进行上诉，主要取决于涉事女受害者及赵宇本人的意见。