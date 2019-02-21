石家庄“削山造地”违建别墅全拆除 三领导坐镇现场

石家庄查实“削山造地”违建别墅24宗后，连夜启动拆除工作。据澎湃新闻报道，石家庄市委副书记、市长邓沛然，市委常委、常务副市长李雪荣，副市长姜阳三人20日均在鹿泉区拆除现场办公。

目前，石家庄市委市政府按照河北省委省政府决策部署正在向前推进，相关进展有关部门会及时向社会公布。

本月17日，《中国房地产报》通过官方微信公众号刊文透露，“秦岭别墅”一波刚平，石家庄市别墅“疯长”再起。位于石家庄市鹿泉区山前大道东侧，一个总占地面积120万平方米、总建筑面积23万平方米，容积率0.6，堪比秦岭别墅的住宅区西美金山湖小镇正在大规模兴建中。

文章写道：“（石家庄）大体量开发别墅区，一没有开工许可证而能堂而皇之地开工建设，二没有预售许可证却能公然销售。”

18日，河北省委书记王东峰要求石家庄市委、市政府立即组成调查组，全面深入调查，坚决依法依规依纪查处。

据中国青年报客户端消息，王东峰对媒体报道的石家庄“削山造地”建别墅问题作出批示后，石家庄市连夜召开市委常委会（扩大）会议，专题研究贯彻落实意见和处置措施，并成立了由市委书记、市长担任组长的联合调查组，连夜进驻鹿泉区展开调查。调查处理结果将及时向社会公布。

河北日报客户端2月19日报道，河北省委书记王东峰、省长许勤对媒体报道的石家庄“削山造地”建别墅问题作出批示后，石家庄市立即组成调查组，进驻鹿泉区，边调查，边整改，对已查实的“西美金山湖”项目19亩没有取得合法手续土地上的24宗违法建筑，于2月18日连夜实施拆除。