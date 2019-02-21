江西一男子持刀伤11人 家属称其有精神病治疗史

江西吉安市今天（21日）早上发生男子持刀伤人案件，已导致包括辅警、学生在内的11人受伤，嫌疑人有精神病治疗史，已被警方控制。

据吉安市公安局发布的消息，2月21日7时12分许，吉州公安分局接群众报警称，在吉州区韶山西路路段有一名男子持刀伤人。该男子被值勤民警及现场群众迅速控制，包括辅警、学生在内的11名受伤人员分别送往医院救治，目前暂无生命危险。

经初步调查，行凶者郭开滨，男，33岁，住吉州区江南御景园小区，家属介绍其有精神病治疗史。 目前，伤者救治及案件调查正在抓紧进行。