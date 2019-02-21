秘鲁酒店遭劫 中使馆：41名中国人入住无伤亡

据海外网报道，当地时间19日晚，秘鲁东部马德雷德迪奥斯大区的一间豪华酒店遭到一伙委内瑞拉和哥伦比亚黑帮抢劫。劫匪挟持了40名美国和中国旅客，事件中有2人死亡。

据中国驻秘鲁大使馆最新消息，大使馆第一时间启动应急机制，立即联系秘鲁警方、事发酒店以及当地旅行社等，了解有关情况。

初步了解，当时酒店有来自香港的旅行团入住，共有41名中国籍游客，劫匪杀害一名秘鲁籍导游并抢夺财物后逃逸。截止目前为止，没有中国籍公民在此次事件中伤亡，仅一名游客护照被抢。秘鲁方面正调动大量警力，追剿犯罪人员。