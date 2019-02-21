港拟修引渡中国大陆条例 台陆委会：不接受矮化

香港拟修引渡中国大陆条例，台湾时代力量立法院党团总召徐永明今天（21日）说，修法将台湾视为中国一部分，也担心台湾民众到香港成为“李明哲第二”；台湾陆委会表示，若修法是以“一个中国”为前提，政府不会接受。

据台湾联合新闻网报道，徐永明、时代力量党团办公室主任陈惠敏今天举行记者会时指出，2月12日香港特区政府保安局，向立法会“保安事务委员会”提出“引渡中国条例”（《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》）修法，表面上是为了让香港籍人犯引渡到台湾受审，但实际上意图是将包括在港的台湾人，以任何罪名为由即可送到中国大陆受审。

徐永明说，香港拟修改引渡条例，但修法内容把台湾视为中华人民共和国政府的一部分，未来是否可能让每年200多万人次的台湾民众到香港，恐变成“李明哲第二”；法务部态度却是乐见其成，若从个案角度而言，虽然有助于案件侦办、审判，但要担心的是未来广泛的影响，呼吁政府应更积极表示态度。

出席记者会的台湾法务部国际及两岸法律司检察官刘怡君表示，法务部作为司法互助事务主管机关，向来都在对等、尊严、互惠原则下，处理所有司法互助、合作事务。

刘怡君说，在不同司法辖区下要寻求互助，当然不排除香港跟台湾有司法合作；台湾与香港间的司法互助、合作，依照香港澳门关系条例、国际刑事司法互助法规定，是由法务部、陆委会对香港提出，不管在香港提出修法前后，法务部立场都是一致的。

刘怡君表示，过去有一些司法辖区、国家曾用不对等、有损尊严的方式提出请求，法务部不会接受，陆委会也不可能接受，会退回处理；香港这次修法还在建议阶段，还没看到明确的条文，正在听取各方意见，相信港府修法前会再做考量。

大陆委员会港澳蒙藏处专门委员黄廷辉则说，若修法是以“一个中国”为前提，陆委会不会接受，政府绝对不会接受任何以“消灭国家主权”为目的的作为，希望港府应该以双方人民福祉优先考量、妥善处理。