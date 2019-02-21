秘鲁酒店事件 中使馆指游客“被绑架”说法不准确

秘鲁南部马德雷德迪奥斯省马尔多纳多港一酒店当地时间19日晚发生一起歹徒抢劫外国游客事件，其中包括41名中国游客。据中国驻秘鲁使馆领事部提供的信息，中国游客没有受到生命和财产威胁。

据新华国际报道，一些媒体炒作的中国游客“被绑架”“挟持”等说法并不准确。

据酒店提供的信息，抢劫事件发生在19日晚20时20分左右，大约10名武装歹徒闯入位于省会马尔多纳多港附近的印加特拉酒店，该酒店网站显示为一家豪华度假村酒店，地处亚马逊河系沿岸。

当时有53名外国游客下榻酒店，其中包括41名来自香港旅行团的中国籍游客。

酒店发布的一份声明中称，事发后，酒店方立即将所有游客转移到了安全地带，避免了和劫匪的直接接触。这群劫匪杀害了一名秘鲁当地导游并抢夺财物后逃逸。

秘鲁方面正调动大量警力，追剿犯罪人员。

获悉此事后，中国驻秘鲁大使馆第一时间启动应急机制，立即联系秘鲁警方、事发酒店以及当地旅行社等，了解有关情况。

据领事部提供的信息，截至目前为止，没有中国籍公民在此次事件中伤亡，仅有一名游客护照被抢。中国驻秘鲁大使馆已要求秘警方对中国游客做好安全保护工作。

另据一位长期在秘鲁生活的华人介绍，事发酒店靠近亚马逊森林，距离首都利马很远。当地原先就是犯罪分子经常出没的地区。