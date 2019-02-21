中国央行报告称1月票据融资主要是支持实体经济

据路透社报道，中国央行货币政策司课题组最新报告称，1月票据融资显著增加主要还是支持了实体经济，中小微企业通过票据融资成本显著下降。下一阶段，央行将继续发挥好货币政策结构优化作用，引导金融机构将贷款投向实体经济和中小微企业，特别是向中长期贷款方向加大力度。

周四刊登在中国金融时报的该报告表示，下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策，把握好宏观调控的度，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。既要防止货币条件过紧引发风险，也要防止大水漫灌加剧扭曲和积累风险，对信贷增长过程中可能存在的“套利”和资金“空转”等行为时刻保持警惕。

报告解释说，1月票据业务增长较快有其客观原因：一是票据贴现利率下行，企业通过票据融资的意愿增强；二是随着票据流转加快，票据在解决账款拖欠方面的优势进一步凸显；三是季节性因素；四是从历史经验看，信贷恢复时往往会出现票据和短期贷款先恢复、中长期贷款逐步增长的情况。

央行日前公布1月金融数据显示，票据融资显著增加，表内票据融资和表外未贴现银行承兑汇票分别新增5,160亿元和3,786亿元，二者合计占新增社会融资规模的19.3%，较去年同期上升13.5个百分点，引起市场的关注。



