发改委副主任：大湾区有助于粤港澳三地解决长期积累的深层次矛盾

中国国家发改委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任林念修周四表示，大湾区战略让粤、港、澳有更大回旋余地来解决长期积累的深层次矛盾，为三地发展提供新的重大机遇。

据路透社报道，中国国务院周一公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，三地政府今天在港共同举办《粤港澳大湾区发展规划纲要宣讲会》，作进一步阐释。

林念修在会上表示，每个地区在不同发展阶段都会遇到新的问题和矛盾，当前粤港澳发展也面对不少挑战和问题。

“大湾区战略为解决这些问题提供一些方案，让三地有更大回旋余地来解决长期发展积累的深层次矛盾。”他称。

林念修表示，大湾区建设有四个坚持，包括坚持一国两制，港人治港，澳人治澳，高度自治；坚持严格依照宪法和基本法办事，全面推进依法治国，要遵重法治，分享法律意识，各项政策实施都要确保依法依规；坚持市场资源配置，以更好发挥政府作用，在大湾区建设中思想要再解放，行政干预要再减少，要更多利用市场机制来配置资源；坚持以人民为中心的发展思想，发展要充分考虑民众的关切和需求，落实改善民生的举措。

“推进大湾区建设的宏伟蓝图已经推进，建设大湾区贵在行动，重在落实，要强化责任，勇于担当。”他说。



