宣传画“司马光砸缸罚20”引质疑 官方：不要吹毛求疵

厦门市一幅宣传画称“司马光砸缸罚款20”，网友质疑到底是人命重要还是钱重要。该小区物业和居委会表示，他们也觉得不妥，已向制作单位司法局反映。司法局则表示，该宣传画系委托公司制作，是用文艺手法宣传法律，并无不妥，不要吹毛求疵。

据网络媒体“北京时间”报道，2月17日，居住在福建省厦门市思明区仙阁里花园小区的一位网友爆料，小区围墙上出现一则题为“当历史典故配上现代法律——司马光砸缸罚款二十”的宣传画。看到该宣传画后，儿子问他：“司马光为了救人才砸缸的，为啥还要罚20元，那到底是人命重要还是钱重要？”该网友称，他不知道怎么回答这个问题，也找不到这宣传画的落款单位，“有没有哪位高人能给个满意的答案？”

2月20日，仙阁里花园小区物业和居委会对此事均予以证实，并表示已接到居民的反映，他们也觉得不妥，并向宣传画制作单位思明区司法局作了反馈。

思明区司法局宣传科回应称，这一宣传画系委托广告公司制作，应该是公司从网上下载的，但她认为内容“也没什么不合适的”，“这是一种文艺手法”，从法律的角度没什么误导，目的是通过生动的故事让大家对这条法规更好的理解。

当记者提出法制宣传也应遵守公序良俗时，其回应称，（司马光砸缸）在古代行得通，但在现在为了救人去砸缸，“小孩掉到水里怎么办”，“不要到里面去吹毛求疵”。