台北政治大学蒋介石骑马像 凌晨被学生锯马脚

台北市政治大学后山蒋介石骑马铜像今天（22日）凌晨2时许，遭人士砍断马脚，涉案许姓大学生随后发表声明，表示他们对杨思圣日前踹断台北228和平纪念馆前的和平柱非常愤怒，因此22日凌晨2时许，近10名大学生到政治大学后山的蒋介石铜像，将蒋介石所骑的马匹马脚用锯子锯下，锯断马脚的许姓大学生已准备好面对法律责任。

22日凌晨遭学生锯断的马脚（互联网）

据联合新闻网报道，涉案大学生发表声明如下：“我们是一群关心转型正义的大学生。从读过的书、参与过的活动里，我们总会发现，过去的威权体制对于人民的钳制是不人道、是压迫人权的。我们对于过往受到侵害感到心痛与不满，生而为人，不能也不该被如此对待。所以我们不只关心，更想以行动支持转型正义，开展转型正义的空间。

前年年底，执政党通过‘促进转型正义条例’，在促转会成立后展开‘清除威权象征、保存不义遗址’的政治工程。从二二八事件开始，到往后将近五十年的白色恐怖，独裁者恣意践踏台湾的人民与土地，而今，我们总算有机会重新检视这段发生在台湾的历史，却在过程中遭遇重重阻碍。”

涉案学生并提出“彻底清除校园内威权象征”及“正视独裁历史，民主自由才能保障台湾人的生活与经济”两项诉求。