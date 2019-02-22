中国据悉提议增加进口300亿美元美国农产品

据了解相关计划的知情人士透露，作为中美两国正在磋商中的潜在贸易协议的部分内容，中国将提议每年增加进口300亿美元的美国农产品，包括大豆、玉米和小麦。

据彭博社报道，上述因计划并未公开而不愿具名的人士称，增加购买美国农产品的提议，将是中美谈判代表正在华盛顿讨论的谅解备忘录的部分内容。他们表示，增加购买以贸易战前的进口水平为基础，并在整个谅解备忘录涵盖期持续实施。

美国农业部长桑尼·珀杜（Sonny Perdue）说，现在谈论作为贸易协议一部分、中国可能会购买什么或者购买多少，还“为时过早”。“我不想提高期望，”他周四在华盛顿对参加该部门年度展望会议的记者说。“如果我们就结构性改革达成协议，那么我们就可以非常、非常迅速地收复市场。”

稍早据知情人士透露，作为贸易谈判的一部分，中美官员还计划讨论取消中国对美国干玉米酒糟征收的“双反”关税。受上述消息提振，大豆、玉米和小麦期货价格在芝加哥上涨。

中国已多次提议增加对美国农产品和能源产品的进口，以缩小美国贸易逆差。自去年12月两国暂停关税大战以来，中国已恢复对大豆等部分美国农产品的进口，美国总统唐纳德·特朗普本周表示，中国下一个“大量”购买的对象是玉米。

谅解备忘录据悉还将涵盖非关税壁垒、服务、技术转让和知识产权等领域。早些时候一位知情人士称，执行机制仍不明朗，但有可能是如未达到条件将重新加征关税这种威胁。

周四晚间发给中国商务部的传真未获回复。商务部发言人高峰在稍早举行的例行发布会上表示，关于谅解备忘录具体内容，目前没有更多信息透露；至于更多信息，需要磋商完成后公布。

中国在2017年合计进口了242亿美元的美国农产品，其中60%为油籽，其余包括肉类、棉花、谷物和海鲜产品等。在对美国农产品征收报复性关税之后，中国去年对美国农产品的总体进口规模下降了三分之一，至160亿美元左右。