华为董事长：会拒绝安装“后门”要求

华为董事长梁华表示，华为将拒绝在外国电信网络中开设后门的要求。他强调，公司在法律上并不需要遵守这种要求。

据《南华早报》报道，梁华是在当地时间周四（21日）于多伦多接受加拿大媒体采访时发表以上言论。他指出，公司已就在中国法律下的职责得到独立法律建议，并表示目前并没有任何条例逼迫企业在网络中加入所谓的“后门”。

梁华也指出，华为也从未接到任何相关要求，即使收到了也会拒绝。他通过翻译员表示：“我们不会执行这种要求，因为这是不合法的……华为是一个独立的商业组织，维持了良好的网络安全记录。”

梁华同时也宣布，将加大在加拿大的投资，今年内将加拿大的员工数量增加20%，同时也增加15%的研发投资。

加拿大当局去年12月1日在美国政府的要求下逮捕华为创始人任正非之女、集团CFO孟晚舟。她过后被保释，但不得离开卑诗省，因此一直滞留在加拿大至今。孟晚舟预计3月6日将再度在加拿大出庭。

梁华强调：“我们不会改变我们的研发投资方向，会继续增加在加拿大的研发投资。”

关于孟晚舟案，梁华强调此案件“不寻常，非常罕见”，并指出目前的中加关系并非最理想，但他相信孟晚舟是无辜的，加拿大也不会让政治因素影响决策。

梁华同时指出生意上面对困难实属常见，无论加拿大对于华为参与5G建设的决定如何，公司都会继续在加投资。梁华强调，华为只是“器材销售商”，为加拿大电信公司提供器材，并不拥有电信网络或加拿大的客户信息，因此希望所有厂商都能被公平平等对待。