中国企业TCL正式签约2019巴西美洲杯 聚焦南美市场开拓

中国企业TCL当地时间21日在圣保罗与2019巴西美洲杯官方正式签约，成为该赛事的官方合作伙伴。此举凸显TCL注重开拓南美市场，提速全球化布局。

据中新社报道，当天，TCL智能终端业务群海外营销本部品牌代理业务中心总经理李永平和2019巴西美洲杯商务总监茹安·埃米利奥·罗阿(Juan Emilio Roa)在签约仪式上签字，双方合作正式生效。

这是继宣布成为FIBA篮球世界杯全球合作伙伴后，TCL全球化布局的再度深化。TCL将以签约美洲杯为2019开年后的全球化新起点，在南美地区以开发“内马尔+美洲杯”双IP市场价值来带动当地销售的增长，建立TCL与巴西当地消费者的连接，抢得全球化新一轮先机。

美洲杯足球赛诞生于1916年，是世界上最古老的国家间足球赛事。2019巴西美洲杯将于6月14日至7月7日在巴西5座城市的6个体育场举行。届时，南美10个国家和来自亚洲的日本与卡塔尔将派队参赛。

在美洲杯赛事期间，TCL将充分利用赞助权益，如场内广告、裁判员服装、所有VAR设备，并借助社交媒体、移动端和线下渠道等多种形式进行品牌推介。此外，TCL还将在所有比赛场馆独家提供专业的高品质电视产品，让现场球迷更好地观赏和体验激情酣畅的足球比赛。

2018年，TCL签约足球巨星、巴西队前锋内马尔，在全球范围展开“俄罗斯世界杯”营销，使其品牌海内外销量大幅增长。当年TCL电视机销售量达2861万台，同比增长23.1%，创历史新高。