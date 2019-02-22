韩媒：金正恩或在赴越前与习近平会面

分析人士指，金正恩有可能于23日乘专列途经丹东，并在24日抵达北京后与中国国家主席习近平会面，然后再途经广州前往河内。

据韩联社报道，对朝消息人士22日在朝中边境城市中国丹东捕捉到当地实施交通管制的消息和动向，因此朝鲜国务委员会委员长金正恩将乘坐专列访越出席第二次朝美首脑会谈。

此前朝鲜最高领导人乘专列访华期间，位于中朝友谊桥边的丹东中联大酒店不接受客房预定，消息人士称，21日下午起中联大酒店暂停23日和24日的客房预定，这些都是金正恩将乘专列来华的征兆。

另一消息人士称，平壤至河内直线距离2700公里，乘坐专机仅需三个半小时，专列则需近三天。朝鲜出于安全考虑，通常会在最高领导人出行时采用声东击西的方法，因此即使朝鲜专列抵达丹东，金正恩也不一定在车内。朝鲜方面也可能将空车发往越南等候，金正恩则先乘朝鲜专机飞往河内，金特会结束后再乘坐专列在返程途中与习近平会面。

据越南消息人士透露，金正恩此次访越的交通工具可能同时包括飞机和火车，即他很可能乘飞机去坐火车回，或反之坐火车去乘飞机回。与此相关，先期抵达越南筹备朝美首脑会谈的朝鲜国务委员会部长金昌善17日曾到访越南与中国接壤的谅山省。