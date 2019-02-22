柯建铭自喻后羿：“我要射下马英九”

台湾前总统马英九被控泄密、通讯保障及监察法和个人资料保护法起诉，一审判无罪，二审改判4月徒刑，但最高法院1月撤销发回更审，而依法规定，本件更一审将为定谳审，不得再上诉三审。高院更一审今天（22日）首次开庭，马英九面带微笑步入法院，但并未发表意见；民进党立法院党团总召柯建铭随后走进法院，他表示“我要当民进党的后羿，射下马英九这个假太阳”。

综合《自由时报》、联合新闻网、东森新闻云等台湾媒体报道，柯建铭指出，案件从2013年缠讼至今5年多了，终于又等到开庭的时刻，本案关系着捍卫宪政体制，终结特权治国，这是挥别旧时代的时刻，所以他坚持总统不可以介入司法，总统不可以违法乱纪，总统不可以毁宪乱政，总统职权要被区分清楚，“否则将回到戒严时期”。

柯建铭说，一审时法官唐玥法官用宪法第44条，认为总统有院际调解权，判马英九无罪，“根本就是违宪判决”，而最高法院发回更审，理由是判决事实不明，也是违法判决，因为最高法院是法律审，没有介入事实审，“完全是为了发回而发回”，所以今天开庭是重要的时刻，其重要性不亚于宪法法庭。

他说，近期看到马英九的行为，四处趴趴走发红包，似乎有意再参选总统，企图拉高自己的高度，但事实上马英九是利用他“有可能当选总统”来影响本案，根本是转移焦点，不敢面对官司。

柯建铭批评，“马英九你绝对是个相公，不管政治上是个相公，司法上也是个相公”，意指马英九在各方面均无法顺利“和牌”。他说，“我会扮演民进党的后羿，射下马英九这个假太阳”。