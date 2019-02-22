“墨子号”量子卫星获美国论文大奖 作者却因美签受阻而缺席

继中国科学家因签证问题缺席在美举办的“张衡一号”卫星相关会议后，由34名致力于量子通信技术开发的中国研究人员组成的科研团队获得2018年度克利夫兰奖。由于签证问题，该团队领头人潘建伟未能出席颁奖典礼。

据中国环球电视网报道，克利夫兰奖对发表在《科学》杂志上最具学术价值和影响力的研究论文每年颁奖一次。当地时间14日，在美国举行的美国科学促进会第185届年会上，由潘建伟领衔的“墨子号”量子卫星科研团队获得上述奖项。获奖理由是：该团队通过实现千公里级星地双向量子纠缠分发，为推动大尺度量子通信实验研究做出了卓越贡献。这是美国科学促进会颁发克利夫兰奖90年多来，中国科学家团队首获此一重要荣誉。

中国科技大学教授印娟博士受访时称，论文第一作者及通讯作者（指课题的总负责人，承担课题的经费、设计、文章的书写和把关）原打算过来领奖，由于潘教授签证还在审查，所以由她一个人来领奖。报道指，印娟为此次获奖论文第一作者，潘建伟为通讯作者。

《科学》杂志总编辑、克利夫兰奖评选委员会主席杰里米．伯格也表达不满，称考虑到科学的跨国性和越境性，潘建伟无缘亲身领奖一事令人十分沮丧。