香港游客会议秘鲁酒店遇劫惊魂45分钟

秘鲁东部亚马逊雨林有2个香港旅行团共41人入住的酒店，遭到黑帮持枪洗劫，事件中有2人死亡，包括1名当地导游，全部香港团友没有伤亡。

有遇险的香港团友接受《巴士的报》访问时表示，有女团员差点被枪手捉走，自己也一度被匪徒捉着，幸好没被掳走。

这名香港团友周佐安连同三名家人，参与捷旅假期南美四国27天团，行程游历秘鲁、玻利维亚、阿根廷及巴西，事发当天为在秘鲁行程的第七天。他忆述事发经过仍然相当清晰，但语气仍犹有余悸。

周佐安说，事发时他们一团在下榻的阿玛逊酒店用晚膳期间：“大约在8时15分左右，主菜未吃完，甜品还未上，导游就叫我们团友不要吃住！疏散。我们也不知道发生什么事，餐厅的灯也熄掉了。”

他们一行十多名团友伴随指示行去厨房，气氛相当紧张：“我们以为是演习，又有人说是因为有动物闯入酒店，一开始也不是太害怕。后来到达厨房时就收到指示要趴下。”数十人在厨房，直至听到有枪声，气氛也开始紧张：“听到十多下枪声，事件一定非同小可，大家都惊慌起来，没有出声。”

他这时听到有人用对讲机讲话，语言不通，不知道说什么。最终他们透过一些餐厅员工口中得知，他们想要“两名女子，及钱”。这时团员开始了解到，匪徒想要人质，自己生命有可能会受到威胁，大家越来越惊：“有匪徒想掳走一名女团友，最终在纠缠之下，这名女团友被放下，但抢去手袋，就是及后有新闻报道指被抢去护照、正滞留当地的那位团员。至于我也差点被他们掳走，幸好我不断坚持着，最终他们放过了我。”

结果匪徒掳不了人，抢了一些财物：“这时我们个个都默不作声，环境也很安静。”



这段匪徒洗劫、几乎有人被掳走的触目惊心的过程，历时45分钟：“到了开灯时，我们每个团友才慢慢起身”，定过神来，才感到安全。