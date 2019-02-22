港驻柏林经贸办举行新春招待会 推广大湾区机遇

香港特区驻德国柏林经济贸易办事处昨天（21日）在柏林举行新春招待会，300余名与会德国各界人士和各国驻德使节了解了香港特区发展现状、与德国的经贸合作以及“一带一路”和粤港澳大湾区等最新合作机遇。

据中新社报道，驻柏林经济贸易办事处长李志鹏在致辞中说，德国是香港特区在欧盟最大的贸易伙伴，香港近年来积极参与柏林亚太周、IFA电子消费展等重要活动，德国著名的弗劳恩霍夫研究所去年更在香港设立了科创中心，标志着双方围绕“工业4.0”合作揭开新篇章。

李志鹏向中新社记者说：“香港一直同德国有很好的经贸合作，展望未来，随着大湾区的发展，香港将有望成为本区域创新发展的中心。”李志鹏指出，香港接下来将寻求同德国方面围绕大湾区建设等发掘更多合作机遇，同时将维持同德国在金融、贸易等领域的良好合作。

招待会上也播放了推介香港投资机遇的宣传片，介绍了香港在“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设中的重要地位和独特角色。

德国联邦议院议员、经济与能源委员会主席恩斯特（Klaus Ernst）在致辞中赞赏“一国两制”在香港的实践，并希望中国与德国合作维护自由贸易体制。他祝愿全体来宾猪年好运。

中国驻德国大使史明德、香港特别行政区政府驻欧盟特派代表林雪丽、香港贸发局驻欧洲、中亚及以色列首席代表徐耀霖等出席了招待会。