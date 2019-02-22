台美最大航天合作福卫七号 蔡英文“顽固”坚持科技外交

台美双边最大的航天合作计划“福卫七号”预计今年升空，目前正在台湾的国家太空中心待命运往美国佛州卡纳维尔角发射基地，搭乘“头等舱”猎鹰重型火箭发射，未来将接替现有“福卫三号”的任务，持续搜集更多的大气资料，免费提供给全世界使用，扮演最好的国民外交。

据多维新闻网报道，蔡英文21日在科技部长陈良基的陪同下穿上无尘衣参观位在新竹的国家太空中心卫星整测厂房，随后颁发福卫七号合格证书给团队。 蔡英文致词时表示，福尔摩沙卫星七号将能提供更多低纬度地区的气象和电离层观测资料，是数值气象预报、防灾和减灾的利器，也能让台湾对全球气候变迁和永续发展做出更多贡献。

事实上，福卫七号是台湾第二期太空计划的尾声，而台湾之所以会发展太空计划是自李登辉在1988年十月的一次军事会谈中提到“台湾要发展人造卫星”就此开启。 “第一期太空科技长程发展计划”自1991年起开始至2005年，主要是建立太空科技基础设施与培育太空科技人才，完成福卫一号科学卫星、福卫二号遥测卫星及福卫三号气象卫星任务。

“第二期太空科技长程发展计划”从2004年至今，包括自主研发的福卫五号遥测卫星和猎风者气象卫星，前者去年发射，后者预计明年发射，另外就是这次与美国合作的福卫七号气象卫星。

蔡英文致词时还说，太空领域中只有够“顽固”，才可以把心里相信的事变成最美丽的风景，她请大家放心，国家会支持大家的“顽固”。

蔡英文说的不是场面话，因为上个月内阁改组后，行政院长苏贞昌上任后核定的第一份公文就是“第三期太空科技长程发展计划”，实际砸下新台币251亿元，预计以10年的时间发展高解析度光学遥测卫星、智能遥测卫星及合成孔径雷达卫星。

福卫三号过去被科学界誉为“太空中最精准的温度计”，预计今年发射的福卫七号“更上层楼”，由6枚卫星组成星系，更低倾角地分布于中低纬度，可以涵盖南北纬50度的范畴。加上其上搭载三个科学酬载，分别是“全球卫星导航系统无线电讯号接收器（TriG GNSS Radio occultation System，TGRS）”、“离子速度仪（Ion Velocity Meter，IVM）”，与“无线电射频信标仪（Radio Frequency Beacon，RFB）”，比福卫三号只能接收美国的全球定位系统GPS讯号外，又多增加可以接收俄国的全球导航卫星系统GLONASS，因此可以提供台湾附近的资料量为福三的3~4倍，天气预测的准确度也提升10%。

福卫七号是台美合作最大型的科研计划，2010年双边签署技术合作协定，由台湾的国家太空中心与美国国家海洋暨大气总署（NOAA）共同执行。1月底时，美方NOAA人员来台与太空中心开会，审视各项准备环节。

福卫七号的卫星本体由台湾开国际标，英国得标承制，台湾负责卫星系统设计、地面卫星操控与资料平台建置，一共花费新台币32亿元。美国方面则负责三个科学筹载、卫星发射以及地面资料收集，据了解，花的钱比台湾还多。

不同于去年福卫五号是搭乘美国商业公司SpaceX猎鹰九号运载火箭升空，而且还是唯一的“乘客”，这次福卫七号将搭乘的是全球最贵的猎鹰重型火箭，发射一次牌价8000万美金，可以说是搭到“头等舱”，而且该型火箭的主合约是SpaceX与美国空军签约，因此一方面，台湾对于何时火箭能发射毫无置喙的余地，另方面，火箭主要乘客美军投射一颗军用卫星后，第二节装载才轮到台湾的福卫七号，第三节则是发射美国的教育立方卫星。所以台湾的福卫七号可以说是“第二站下车”。