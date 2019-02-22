美媒：卡舒吉案激怒美国 沙特或转向中国

沙特阿拉伯王储萨勒曼近期对一些亚洲国家进行访问，以提升沙特因最近杀害记者卡舒吉而被玷污的国际形象，加强沙特跟亚洲的经济纽带。

综合媒体2月21日报道，在本周的亚洲之行中，沙特阿拉伯王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）誓言将在巴基斯坦投资数百亿美元，并力促向印度出售更多石油。值得注意的是，他还将寻求加深与中国的经济关系。

《纽约时报》2月21日报道，这个富有的阿拉伯王国长期被美国视为最重要的盟友，此次其实际统治者的出访，突显了沙特对日益转向亚洲寻求政治与技术支持的程度，他们不能永远指望西方。

报道称，在沙特异见人士卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月于伊斯坦布尔被沙特特工杀害，引起西方强烈反应之后，沙特对使其盟友多样化的需求变得更加迫切。

分析人士认为，沙特在转向东方的同时，也是在向西方发出信号。 费萨尔国王研究和伊斯兰学中心常驻香港的研究员苏德里（Mohammed Turki al-Sudairi）表示，沙特领导层认识到必须使其关系多样化，这个信号就是它还有其他选项。

此前，沙特国有新闻网站阿拉伯电视台英文版（Al Arabiya English）主编阿勒亚亚（Mohammed Alyahya）说，“中国正日益成为沙特的重要参与者和重要合作伙伴，但如果你看看与美国的战略关系，就会发现没有人能取代美国。”“所以我认为，转向中国的想法是不准确的。”