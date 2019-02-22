柯文哲选不选总统还在想：不是民调拱人就可以

台北市长柯文哲今天接受电台专访，不断被问及是否参选总统，他说还在思考组织战与资金等问题，而面对声势高的韩国瑜，他则笑说“他是比较新的网红，我是比较旧的网红”。

据联合报报道，台北市长柯文哲今天接受台湾电台专访，不断问及是否参选2020总统，柯文哲答“我说我没有既定立场大家都不相信”，并指出自己的选法过去当然有成功，但奇迹哪会一再重复，“天哪要怎么选啊，妳教我啊”。

主持人黄光芹追问，民调显示柯文哲支持度高，有何理由不出来选，柯文哲则说“那妳要不要说民调是我的压力”。

柯文哲表示，2014及2018两场选战，都花了很多时间在整理部队，如果要参选总统，组织战怎么打、钱从哪来也是问题。

他说：“以前当医生每天都被拜托，现在出去要拜托别人我就不习惯……有些东西要想啦，不是民调拱你就可”。

而对面呼声很高的高雄市长韩国瑜，柯文哲笑说：“他是比较新的网红，我是比较旧的网红”。民众可能对韩国瑜感觉新鲜，若韩国瑜决定参选总统，他没意见，但是台湾的宪政体制与文官制度都有问题，他在思考的是单凭一个人能否扭转国家。

柯文哲有意组党的消息甚嚣尘上，台北市第2选区士林、大同区立委补选时，“柯家军”前台北市政府观光传播局长陈思宇参战，被视为是柯文哲为2020及组党铺路，对此柯文哲直言“台湾不需要多一个国民党或民进党”，对台湾有帮助的事才做。

柯文哲指出，依据“总统副总统选举罢免法”规定，前一次总统或立委选举得票超过5%的政党才能推荐总统候选人，“所以就算我现在组跟选总统也没关系啊，一点帮忙都没有”。