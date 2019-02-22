韩媒：美国对华为的抵制在东南亚行不通

2019年2月初，泰国宣布启动华为5G测试台，在东南亚国家中，泰国是第一个启动华为5G测试台的。泰国的目标是2020年实现5G商用化，目前泰国还未与中国通信设备制造企业华为签订5G合同，但华为正在与泰国的主要移动运营商进行谈判，以引入相关网络建设。

除了泰国之外，菲律宾最大移动电信运营商环球电信（Globe Telecom）表示，有关华为公司对国家安全构成潜在威胁的说法，在某种程度上被夸大，并将按计划于2019年第二季度推出5G商业服务。马来西亚、新加坡也将在5G测试中投入华为设备，全球第二大智能手机市场印度在2018年就公布计划称在5G试验中会使用华为设备。

业界专家表示，在亚洲市场上，到目前为止还没有能从技术到价格层面可以打败华为的竞争对手。从向顾客提供的技术层面来看，华为领先其竞争对手一年以上。据悉，华为拥有的5G专利共计2,570个，领先中国中兴、美国高通、英特尔。华为在世界通信设备市场上的占有率为30%，为业界第一。

华为创始人任正非日前在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，“美国不可能扼杀掉我们”。

韩国《亚洲日报》对此分析，任正非之所以表示美国不可能扼杀掉华为，是因为任正非对华为的技术实力有足够的信心。一旦抵制华为，那么在5G的竞争中可能就会落后于他国。 除了技术优势外，华为的价格竞争力也让竞争对手难以追赶，华为设备的价格比竞争对手要便宜10%左右。

华为在集中攻略欧洲市场之时，并未忘记东南亚市场，华为在东南亚市场根基深厚。而华为的竞争对手在选择进军美国、中国、欧洲等大市场时却忽略了东南亚市场。而无论是地理位置还是文化相近方面，华为都不遗余力地增加在东南亚的投资。 除了华为自身的各种优势外，作为中国“一带一路”项目的一环，如果东南亚国家排除华为，在经济上可能会受到较大影响。这与欧洲国家匈牙利、捷克等在华为问题上犹豫不决的原因类似，担心中国对这些国家的巨额投资会因排除华为而在经济上遭到报复。