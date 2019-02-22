中国再曝出违建别墅事件 保定市委市政府已成立联合调查组

有中国网媒昨天（21日）曝料，称河北保定市满城区秀兰文化小镇出现违建别墅群事件。保定市副市长张志奎回应时指出，保定市委市政府已对此成立联合调查组。

综合“长安街知事”微信和澎湃新闻今天报道，中国网媒“北京时间”昨天发布航拍视频显示，保定满城区秀兰文化小镇热火朝天，各种大型机械正削山挖土，一排排联排别墅矗立在山顶上。

该项目名为秀兰山庄，开发商为河北秀兰房地产公司，称项目占地3900亩，规划建设木屋酒店、生态园、景观湖、养老公寓等。

保定满城区国土局说，秀兰山庄曾在2016年因违法占集体土地建养老社区，被行政处罚10万元（人民币，约2万新元）。此外，别墅项目存在未批先建，满城区国土局称至今别墅项目无土地证。

保定市副市长张志奎在接受澎湃新闻访问时说，保定市委市政府已成立联合调查组，由保定市委副书记、市长郭建英及其本人带领自然资源、规划、水利、环保和住建等部门“一把手”于21日晚连夜赶赴满城区进行调查。

张志奎今天指出，相关问题主要涉及保定市满城区和顺平县，目前主要是对其核查，尚无法定性。保定市委市政府主要负责人到达当地后进行相关的工作安排和部署并传达了上级要求，目前调查工作正在开展。

保定市委宣传部主办的中国唐尧网今天凌晨发布消息称，网曝满城区削山造地建别墅一事后，保定市委、市政府高度重视。21日晚上10时，市委常委会召开扩大会议，专题研究处置措施。市委书记聂瑞平主持。会议决定立即成立由市委书记、市长任组长，有关市领导任副组长，相关部门组成的联合调查组，并连夜进驻满城区，全方位展开调查、排查。调查结果将及时向社会公布，对违法违规问题坚决查处。

此外，张志奎向澎湃新闻记者证实，涉事的保定秀兰文化小镇此前曾承办过第二届保定市旅游产业发展大会。对于未批先建别墅项目的秀兰文化小镇为何能够承办旅发大会，张志奎表示，相关情况正在核实当中，不便透露。

澎湃新闻也引述“北京时间”今天发布的消息称，保定削山造地建别墅群涉违规经曝光后，满城区政府相关负责人称，政府为解决2018年保定旅游发展大会接待问题，允许秀兰山庄未批先建宾馆、公寓，不过别墅项目系其私自违法建设。