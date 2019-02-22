中国职业年金市场规模五年后有望达万亿人民币

中国最新社会保障绿皮书指出，中国职业年金市场规模五年后有望达万亿元（人民币，约约2012亿新元）。

据中国《上海证券报》报道，由中国社会科学院民族学与人类学研究所与社会科学文献出版社今天（22日）共同发布的《社会保障绿皮书：中国社会保障发展报告（2019）No. 10》指出，目前中国全国所有机关事业单位人员近4000万人，单位及个人合计缴纳职业年金费用为工资的12%，预计全国职业年金的缴费可达年均1500亿元左右，考虑投资收益因素，五年后职业年金市场规模有望达万亿元。

不过，绿皮书强调，由于职业年金制度实行个人账户模式，必然要求完善基金管理与投资体制，实现基金安全与保值增值，维护参保者的权益。

绿皮书认为，职业年金基金管理与投资应该坚持独立、专业、市场化、安全与收益兼顾的原则，完善资本市场，积极培育信誉良好、综合实力强的专业化基金管理与投资机构，实现基金管理与投资的适度集中与有序竞争，以收益率为核心参照指标建立动态调整与淘汰机制，提高基金管理与投资的安全性与效率。

此外，还需要完善基金投资渠道与投资策略，以境内资本市场与公共投资为主，适时适度放开境外投资渠道，长期、中期与短期投资相结合，实现多元化投资，完善投资工具，优化投资组合，实现各类投资产品的合理搭配。培养专业化的基金管理与投资人才，为实现基金安全与收益提供保障。