香港三大高校进大湾区办学 学者：提高创新创意水平

自从《粤港澳大湾区发展规划纲要》周一（18日）印发后，目前已经挺进大湾区办学的香港三所高校进展情况备受瞩目。香港教育界人士表示，香港高校赴粤港澳大湾区办学对内地与香港都有好处，亦将惠及学校和学子的长远发展。

中新社报道，十多年来，已经有香港浸会大学（浸会）、香港中文大学（中大）和香港科技大学（科大）三所香港高校先知先觉，开辟大湾区新天地。

早在2005年，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（UIC）在珠海创立，至今已培养10届毕业生，人数近万名。UIC发言人表示，2018年该校共有1194名学生毕业。在参加就业的毕业生中，超6成服务于粤港澳大湾区。

UIC发言人表示，校方积极参与珠海市经济发展建设，致力于推动香港与内地的青少年交流，增进两地青年相互了解。可以说，在大湾区办学可实现各方面资源和经验共享，为国家发展做出贡献。

香港中文大学则于2014年正式成立深圳分校。中大发言人强调，2018年深圳分校共有一届本科毕业生及三届硕士毕业生。选择毕业后立即就业的本科生多以深圳为工作首选地。

香港科技大学（科大）早前宣布正式与广州市政府和广州大学签署协议，合作筹建科大广州分校。分校位于广州市南沙区庆盛现代高端服务区。科大校董会主席廖长城表示，科大期望为大湾区培育具创新能力的国际化高端人才；亦期望通过成立广州分校加强本地知识转移，弥补香港高科技制造产业的不足，促进科技与商业协作，为香港经济发展增添新动力。

针对香港高校纷纷在大湾区办学，香港理工大学医疗及社会科学院院长岑浩强以医学院为例指出，高校在大湾区办学对学生个人发展非常有益，“医科学生所能获得的资源不再局限于香港，而是可在大湾区内见更多病人及病例”。

中大工程学院副院长、系统工程与工程管理学系教授及创新科技中心主任黄锦辉表示，香港高校在大湾区办学对香港与内地都有好处。香港高校与内地合作有助于实现科研转化；不少内地高校在研究领域有待提升，香港高校可将优质的教育及科研资源带到内地，提高大湾区创新、创意水平。最终令大湾区创科发展实现上游基础研究、中游技术转化及下游市场化应用的完整供应链。这也体现了“国家所需，香港所长”的要义。