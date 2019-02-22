公安部副部长：当局将争取提前完成1亿人进城落户任务

中国公安部副部长孙力军昨天（21日）指出，当局加快农村转移人口市民化，并且争取提前完成1亿人进城落户的任务。

据中国《新京报》报道，孙力军在浙江嘉兴召开的全国治安管理工作座谈会上发表讲话时指出，要推进以户籍制度为重点的治安管理改革，不断增强群众的获得感、幸福感。要牢固树立新发展理念，更加突出“人”这个核心，紧紧围绕优化服务、加强监管，全面深化以户籍制度为重点的治安管理改革。

孙力军说，按照“自愿、分类、有序”原则，加快农村转移人口市民化，全面放开重点群体落户限制，尤其是要推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，统筹普通劳动者落户和各类人才落户，争取提前完成1亿人进城落户的任务。要结合实施区域协调发展战略，探索实行城市群内户口通迁、居住证互认制度，努力实现城市群户籍政策的一体化调整。要探索实行农业转移人口“宜城则城、宜乡则乡、来去自由”的落户政策，为改善农村人口结构、促进城乡融合发展创造有利条件。

孙力军也说，要在认真总结改革实践经验的基础上，除落户超大、特大城市和跨省迁移户口实行审批制外，积极探索试行以经常居住地登记户口制度。要完善居住证服务功能，最大限度方便群众生产生活。要积极推进《户口登记条例》修订，开展相应立法调研和研究起草工作，把户籍制度改革成果固定下来，为构建新型户籍制度奠定法治基础。

此外，他也说，三要推进落实治安管理便民利企“放管服”措施。要进一步推进简政放权降费，加强与相关部门警种的信息共享、并联审批，确保该放的权力放到位、该管的事项管到位、该服务的服务到位，着力激发社会创造活力。要依托公安门户网站、微信公众号、手机应用程序等，推行治安户政业务网上办理，进一步优化服务流程、简化服务环节、拓展服务渠道。