北京迁出市外企业去年共计780户 逾四分之一迁往津冀

北京市市场监督管理局今天（22日）公布的数据显示，北京迁出市外的企业数量去年共计780户，其中超过四分之一迁往津冀地区。

据中新网报道，在迁出北京市外的企业当中，内资企业有766户、其余是外资企业，户均注册资本1.15亿元（人民币，下同，约2300万新元)。

北京市市场监督管理局分析，企业迁往市外主要是京津冀协同发展效应持续释放，2018年迁往市外企业中27.3%迁至河北、天津。同时，受北京疏解非首都核心功能影响，北京市加强了对投资类企业的监管，受此影响，2018年迁往市外的企业中投资与资产管理的占比8.2%。

该局也指出，同行业竞争也促使企业外迁。北京市实有科学研究和技术服务业企业中，科技推广和应用服务业占比91.4%，庞大的同行业企业基数造成了业务同质化，也带来了激烈的行业内部竞争。2018年迁往北京市以外的企业中，科技推广和应用服务业企业占三成。

从迁移区域来看，北京市迁出市外的企业主要迁往河北、浙江、广东、山东、湖北、江苏、天津，上述合计占到北京迁往市外企业总量的72.2%。

从迁出企业行业分布来看，批发零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业合计占到北京迁出市外企业总量的84.1%。