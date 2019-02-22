韩正会见沙特王储 提议深化能源基础建设等领域务实合作

中国副总理韩正今天（22日）在人民大会堂会见沙特阿拉伯王储穆罕默德时提议，加强“一带一路”倡议与“2030愿景”发展战略对接，深化能源、基础设施建设等领域务实合作。

据中新社报道，韩正今天也和穆罕默德共同主持中沙高委会第三次会议。

韩正说，近年来中沙关系快速发展，两国元首成功实现互访，中沙建立全面战略伙伴关系，务实合作稳步推进。中沙高委会是两国政府间全方位、高层次、机制化的合作平台，发挥了重要的统筹协调作用。上次会议以来，双方密切沟通协作，进一步完善机制建设，推动各领域合作取得丰硕成果。

韩正就中沙合作重点领域和优先项目提出四点建议。一是深化政治互信，相互支持彼此核心利益，加强在多边事务中的沟通协调。二是加强“一带一路”倡议与“2030愿景”发展战略对接，深化能源、基础设施建设、财政金融、高科技等领域务实合作。三是推进反恐和执法安全合作，加强去极端化经验交流。四是密切人文交流，增进民心相通。中国欢迎沙特更多文化机构参与“一带一路”国际文化合作机制。

穆罕默德表示，沙特高度重视沙中全面战略伙伴关系，坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权、安全和稳定的努力，反对外部势力干涉中国内政。沙特愿加强双方在多边事务中的协调配合，更好维护共同利益。沙中高委会有力促进了双边关系和务实合作。沙特愿加强双方发展战略对接，深化共建“一带一路”合作，造福两国和两国人民

会后，韩正和穆罕默德签署了《中国政府和沙特政府高级别联合委员会第三次会议纪要》，并共同见证了双方政治、海运、产能、能源、金融等领域合作文件的签署。

另据中国外交部发布的消息，中国外交部长王毅昨天（21日）在北京会见了陪同沙特王储出席中沙高委会会议的沙特外交国务大臣朱贝尔。

王毅表示，2016年习近平主席对沙特进行成功国事访问，宣布建立中沙全面战略伙伴关系，成立中沙高委会，推动中沙各领域合作进入了快车道。中沙关系的重要特点是相互尊重、相互理解、相互支持。当前国际形势充满不确定性，双方应共同努力，为国际和地区形势注入更多正能量，提供更多稳定性。

王毅表示，世界各国都有发展的权利，沙特是具有巨大潜力的新兴市场国家，中国支持沙特多元化发展战略，愿意同沙特加强高技术合作，共同迎接第四次工业革命。相信沙方将继续为中国企业提供公平市场环境。

朱贝尔表示，沙中关系非常稳固，近年来发展迅速，成果丰硕，中国已成为沙特最大贸易伙伴。过去几十年中国的发展特别是高技术领域的发展令世界钦佩。沙特将中国视为长期战略伙伴，期待两国关系在政治、经济、安全等各领域都得到更大发展。中国外交坚持遵守国际法、不干涉别国内政，对亚洲乃至中东和世界的和平稳定发挥了重要建设性作用，沙特希望加强与中国在地区和国际事务中的合作。

王毅也介绍了中国为反恐和去极端化所做的积极努力，表示中国和沙特都面临恐怖主义和极端化威胁，双方应加强合作，共同维护两国和地区的安全稳定。朱贝尔表示，沙特完全理解并支持中国为维护本国安全稳定所做的努力，反对任何干涉中国内政的行为。