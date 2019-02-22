中美据传可能签署六份备忘录谈判进展超出预期

中美第七轮经贸高级别磋商昨天（21日）在华盛顿启动，有传双方此轮谈判将签署六份谅解备忘录，中国据称也提议每年增加进口价值300亿美元（约405.9亿新元）的农产品，双方明天达成实质协定的可能性进一步提高。

受访专家认为，中美签署的备忘录最终若分六大领域细化，将是超乎预期的进展。不过，备忘录不具法律约束力，只能算重要的起点，距离正式协议仍有相当长的距离。

据新华社报道，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤昨天与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）会见。双方团队已于本周二（19日）开始工作层级谈判。

中美官方未公布第一天谈判进展，但路透社引述消息称，双方官员正草拟六份谅解备忘录，涵盖技术转移与网络盗窃、知识产权、服务、货币、农业及非关税贸易壁垒领域。

彭博社今早进一步引述消息称，中国提议每年增加进口300亿美元的美国农产品，包括大豆、玉米和小麦。这料将构成谅解备忘录的部分内容。

中国现代国际研究院世界经济研究所原所长陈凤英接受《联合早报》访问时评估，中美传出可能签署多达六份细化领域的备忘录，针对性较强，是超乎预期的进展。

她相信，中美如今需要达成共识的是备忘录的措辞问题，因为这些文件未来将用于检测双方的执行进度。她说：“这些备忘录能指明未来方向，让时间表和路线图都比较清楚，毕竟结构性问题很难解决，（贸易）平衡也是中长期的任务。”

中原银行经济学家王军受访时则评估，中美可能签署六份备忘录的积极意义在于，两国开始围绕着结构性问题进行探讨并试图寻找解决办法。但他提醒，相对于协议（agreement），备忘录并没有法律效力和约束力，并不意味着谈判已大功告成，“这仅仅是个开始”。

王军判断，一系列谈判后最可能达成的结果是，美国不进一步提高中国商品关税到25%，但维持10%关税，因为美国的诉求预料不会完全被满足。

据有中国官方背景的微信号“陶然笔记”今早引述华盛顿谈判现场的消息人士形容，和上月底的华盛顿谈判相比，此轮谈判会场挪到了白宫旁的艾森豪威尔行政办公楼印地安人条约厅（Indian Treaty Room），该厅见证过美国历史上许多重大事件。

文章进而判断，这项安排上的微妙变化，反映出中美对细节的重视正不断提升。文章也写道，谈判气氛“比上次要轻松不少，一向表情严肃的莱特希泽，这次表情轻松，面带微笑。”

另一方面，白宫今天透露，美国总统特朗普明天将在白宫会见刘鹤。这将是两人上月底在白宫会见后，短短三周内第二次见面。

（记者是《联合早报》北京特派员）