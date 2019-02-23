特朗普会见刘鹤：本轮磋商获巨大进展 时间延长两天

当地时间2月22日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见正在美国进行第七轮中美经贸高级别磋商的习近平特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

新华社报道，刘鹤首先转达中国国家主席习近平致特朗普的口信。习近平在口信中指出，近一段时间以来，两国经贸团队落实他同特朗普在阿根廷会晤达成的共识，开展了密集经贸磋商，取得积极进展。两国和国际社会对此普遍反响积极。希望双方继续本着相互尊重、合作共赢的态度，再接再厉，相向而行，达成互利双赢的协议。他愿同特朗普通过各种方式保持密切联系。他和夫人彭丽媛教授向总统先生、梅拉尼娅女士和家人致以诚挚问候和良好祝愿。

刘鹤表示，他此次作为习近平的特使再次访问华盛顿，是为了进一步落实两国元首达成的重要共识，推动经贸磋商在已有基础上取得更大进展。两天来，两国经贸团队进行了富有成效的谈判，在贸易平衡、农业、技术转让、知识产权保护、金融服务等方面取得积极进展。下一步，双方将加倍努力，抓紧磋商，完成好两国元首赋予的重大职责。

特朗普感谢习近平捎来的口信，并请刘鹤转达他和夫人梅拉尼娅女士对习近平主席、彭丽媛教授和中国人民的亲切问候和美好祝福。特朗普表示，他同习近平主席有着密切而强有力的关系。美中关系极其重要，当前两国关系十分良好。本轮高级别经贸磋商取得巨大进展，同时仍有不少工作需要完成。为此，双方已决定将本轮磋商延长两天。美方愿同中方共同努力，推动磋商取得更多成果。相信双方将最终达成一个有意义、对两国都有利的协议。他非常期待在不久的将来再次同习近平主席会晤，共同见证美中经贸关系的历史性时刻。

美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦、商务部长罗斯、总统高级顾问库什纳等美方官员参加了会见。