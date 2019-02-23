习近平主持中共中央政治局会议 讨论政府工作报告

据新华社报道，中共中央政治局昨天（22日）召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿，审议《关于2018年中央巡视工作领导小组重点工作情况报告》、《关于中央脱贫攻坚专项巡视情况的综合报告》和《党政领导干部考核工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，过去一年，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，完成全年经济社会发展主要目标任务，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

会议强调，今年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对新形势新任务新挑战，做好政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要统筹实施好宏观政策、结构性政策、社会政策，落实好积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。要着力优化营商环境，培育壮大新动能，促进形成强大国内市场，推进脱贫攻坚和乡村振兴，促进区域协调发展，加强污染防治和生态文明建设，深化重点领域改革，推动全方位对外开放，更好保障和改善民生。要加强政府自身建设，坚决反对一切形式主义、官僚主义，崇尚实干，埋头苦干，努力干出无愧于时代和人民的新业绩。

会议对中央巡视工作领导小组2018年的工作给予肯定，同意其对2019年的工作安排。会议认为，过去一年，中央巡视工作忠诚履行党章赋予的职责，把“两个维护”作为根本任务，坚持发现问题和整改落实并重，取得了新成效。会议强调，要准确把握形势任务，深化监督规律认识，加强政治监督，深入查找贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署存在的政治偏差，坚决整治形式主义、官僚主义。要坚持巡视工作方针，突出问题导向，把巡视与纪检、监察、组织、审计等监督贯通起来，高质量推进全覆盖。要建立巡视整改日常监督机制，推动整改常态化长效化。要完善巡视巡察格局，建立指导督导机制，促进上下联动、上下贯通。要加强规范化建设，使巡视工作更加有效。

会议强调，开展脱贫攻坚专项巡视非常必要。脱贫攻坚成效显著，但也存在一些共性问题，要用好专项巡视成果，强化整改落实，促进精准脱贫攻坚。各级党组织要强化责任担当，聚焦深度贫困地区脱贫攻坚，坚持目标标准不动摇，贯彻精准方略不懈怠，切实抓好今明两年脱贫攻坚工作。要结合巡视发现的问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强贫困地区基层党建和干部队伍建设，优化脱贫攻坚政策，完善工作机制，确保如期完成脱贫攻坚任务。

会议指出，制定《党政领导干部考核工作条例》，对推动解决当前干部考核工作和干部队伍存在的突出问题，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风带头贯彻落实党中央决策部署，确保全党统一意志、统一行动、步调一致前进，具有重要意义。要坚持干部考核正确导向，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，聚焦实践实干实效，在各级领导班子和领导干部中树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业的鲜明导向，使政治坚定、奋发有为的干部得到褒奖和鼓励，使慢作为、不作为、乱作为的干部受到警醒和惩戒，使求真务实在全党全社会蔚然成风。要旗帜鲜明把政治标准贯穿干部考核工作始终，确保各级领导班子和领导干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要完善干部考核方式方法和结果运用，综合运用平时考核、年度考核、专项考核、任期考核四种方式，实现干部考核经常化、制度化、全覆盖，强化党组织的领导把关作用，增强考核的针对性，实行分级分类考核，把考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、追责问责等紧密结合起来，最大限度调动各级领导班子和领导干部积极性、主动性、创造性。各级党委（党组）及其组织（人事）部门要把《条例》贯彻落实好，为建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党政领导干部队伍，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强组织保证。