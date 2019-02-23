中国将出台报废机动车回收管理新措施 有望提振汽车消费

中国将出台《报废机动车回收管理办法》，允许将符合条件的报废机动车“五大总成”再制造、再利用，这将对新车消费和二手车消费起到促进作用。

据新华社昨天（22日）报道，随着中国汽车产销量增长，报废汽车数量也逐年增加。原《报废汽车回收管理办法》于2001年6月由国务院发布，今年1月30日国务院常务会议审议通过了这一办法的修订草案，作出重大政策调整。

中国商务部副部长王炳南介绍，新办法一大特点是允许将符合条件的报废机动车“五大总成”出售给再制造企业，提高回收价值。这将明显提升报废汽车回收利用的价值，提高车主报废积极性。

商务部市场建设司司长郑书伟说：“汽车报废拆解是汽车流通的最后一个环节，通过调整回收拆解的价格，提高车主报废拆解积极性，将会给新车消费置换出空间。”郑书伟指出，这将对新车消费、二手车消费都会产生重要的促进作用。

2018年中国汽车消费增速出现回落，对社会消费品零售总额增速产生一定影响。目前，中国汽车保有量2.4亿辆，按照国际4%至6%的报废比例平均水平，未来中国汽车报废规模潜力巨大。

新办法对新旧企业、内外资企业一视同仁、标准一致，符合条件就可以从事回收拆解工作。郑书伟表示，通过这样的标准调整，可以有效促进报废机动车回收拆解行业的竞争，促进行业发展，对提高报废回收行业技术水平产生重要作用。

此外，新办法还取消了报废机动车回收企业的数量控制，由市场来决定报废机动车回收的价格等等，这将有助于激发市场活力，吸引更多资本进入，提升绿色循环发展的水平。

针对机动车报废过程中可能产生的污染问题，新办法增加了环境保护有关规定，明确要求报废回收企业在存储拆解场地、设施设备、拆解操作规范等方面要符合环保要求，并要求对环保违法行为加大处罚力度。

王炳南表示，商务部将会同有关部门抓紧制定实施细则，对回收企业资质认定、回收拆解行为规范、零部件回收利用行为规范等条款进一步细化，让新通过的办法尽快落地生根。