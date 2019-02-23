习近平：中国沙特要在涉及核心利益和重大关切问题上继续相互支持

中国国家主席习近平昨天（22日）在人民大会堂会见沙特王储穆罕默德时说，中沙两国要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，增进政治互信。韩正也出席这次会面。

据中新社报道，习近平请穆罕默德转达对萨勒曼国王的诚挚问候。习近平指出，近年来，在双方高层引领下，中沙全面战略伙伴关系形成了全方位、多层次、宽领域的新格局。中方视沙特为好朋友和好伙伴，愿同沙方携手同行，继往开来，不断开创中沙友好和战略关系新局面。

习近平强调，中沙要在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互支持，增进政治互信。中方坚定支持沙方推动的经济多元化和社会改革，坚定支持沙方为维护国家主权、安全、稳定所作努力，反对任何干涉沙特内政的行为。两国要加强发展战略对接，深化利益融合，加快签署“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接实施方案，推动能源、基础设施、贸易投资、高附加值产业等双边务实合作不断取得新成果。两国要共同推动中国—海合会自由贸易区建设。

习近平指出，中国支持中东人民的和平诉求，支持地区国家的变革转型努力，赞赏沙特为维护地区和平、稳定与发展所作出的积极努力，愿同沙方共同探索“以发展促和平”的中东治理路径，通过共建“一带一路”，加强区域发展合作，筑牢地区和平稳定根基。双方要共同鼓励、支持各方通过对话协商，以政治途径解决热点问题。双方要促进中东反恐合作，加强去极端化国际合作，防范极端思想渗透蔓延。

穆罕默德首先转达萨勒曼国王对习近平的亲切问候和良好祝愿。穆罕默德表示，沙中友好交往历史悠久。当前，两国关系十分友好，经贸合作发展迅速。双方没有任何分歧。沙特对中国在习主席领导下的光明发展前景充满信心，视中国为重要战略伙伴，感谢中国对沙特国内改革和发展的支持。阿拉伯半岛是古丝绸之路的一部分。沙特支持共建“一带一路”倡议，愿将沙方“2030愿景”同“一带一路”倡议对接，进一步深化两国各领域务实合作。沙方坚定奉行一个中国政策。中国有权为维护国家安全采取反恐和去极端化举措，沙方予以尊重和支持，愿同中方加强合作。沙特重视中国在国际和地区事务中的积极作用，愿同中方加强沟通协调。

杨洁篪、王毅、何立峰参加会见。