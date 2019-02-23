福建高院出台59项措施 发挥司法在促进两岸经济文化交流的作用

福建省高院制定了促进两岸经济文化交流合作的新措施，从全面发挥台胞权益保护职能、切实维护台胞平等诉讼权利、积极完善台胞诉讼服务机制、支持鼓励台胞有序参与司法四个方面出台59项措施，发挥司法在促进两岸经济文化交流方面的积极作用。

据新华社昨天（22日）报道，针对台胞台企普遍关心的同等待遇落实、劳动就业权利、知识产权保护、投资权益保护等问题，福建省高院通过14条具体措施，明确平等、全面、依法保护台胞权益。

新规积极回应台胞台企司法需求，明确依法保障台湾同胞在诉讼活动中与中国大陆同胞诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等，并充分考虑海峡两岸风俗习惯差异等，提出了切实维护台胞平等诉讼权利的17条具体举措，对包括台胞参加诉讼提供身份证明、授权委托、申请缓减免交诉讼费用、申请司法救助、提供法律援助、送达司法文书等一系列事项做出规定。

新规支持鼓励台胞有序参与司法，提出积极探索吸纳台胞担任司法辅助人员及其他工作人员、聘请台胞担任人民法院联络员和人民法院监督员、完善台胞担任人民陪审员工作机制、聘请台胞担任审判技术咨询专家和鉴定专家、推进两岸法学界人士交流交往、推动建设两岸法学人才学习实践交流基地等。

新规明确提出，福建各级法院要积极完善台胞诉讼服务机制，包括健全专业化涉台审判组织，全省法院设立专门审理涉台案件的审判庭、合议庭或审判团队，实行涉台专业审判全覆盖；健全涉台案件及时立案、及时审结、及时执行保障机制，涉台案件较多的地方设立服务台湾同胞单一立案窗口；为台湾同胞提供网络等远程立案服务，根据台湾同胞、台资企业的特殊需要，提供预约立案、开庭等诉讼服务，推进“最多跑一次”和跨域诉讼服务等。

福建省高级人民法院副院长谢开红介绍，多年来，福建各级法院充分发挥司法职能，保障台湾同胞分享大陆发展机遇，维护台胞合法权益，在大陆地区率先设立涉台司法事务办公室、涉台审判庭、涉台法庭和邀请台胞担任特邀调解员、人民陪审员，探索创建台胞权益保障法官工作室、涉台社区矫正基地以及创新完善涉台纠纷多元化解机制等。