中美贸易磋商延长两天 特朗普称极有可能同中国达成协议

正在进行的中美贸易磋商将延长两天，美国总统特朗普表示，美国“有很大可能”同中国达成协议，他也预计会在3月同中国国家主席习近平会晤。

第七轮中美经贸高级别磋商22日结束第二天谈判。据路透社、彭博社等报道，特朗普当地时间22日在白宫告诉媒体，谈判取得了进展，双方会在本周末继续磋商。

本轮贸易谈判21日在华盛顿启动，原本安排为期两天。特朗普说：“我想我们都感觉到有很大可能会达成协议。”

他强调，中美双方都希望达成一个“真正的”、“有意义的”协议。“我们要让它成为一个能持续很多很多年的协议，一个对两个国家都有好处的协议。”

此次磋商延长到周末后，等于持续了四天，是12月初中美贸易战休战后的四轮谈判中，持续时间最长的单轮磋商。受访中国学者指出，两国贸易代表“加班加点”谈判，显示磋商到了最后关头，双方对达成协议的积极意愿。

中国人民大学国际关系学院国际政治系副教授成晓河向《联合早报》指出，磋商延长两天说明“双方都非常希望尽早达成协议，在贸易战上及早鸣锣收兵”，以减少对两国经济的伤害。

特朗普：可能延长休战期

中美贸易战的90天休战期原本在3月1日截止，若两国无法在期限内达成协议，美国将把2000亿美元（约2700亿新元）中国产品的关税从10%提高到25%。

不过特朗普22日表示，如果能看到磋商取得“实质性进展”，他将延长休战期。

他也透露，可能会在今年3月在佛罗里达海湖庄园与习近平会面，敲定两国贸易协议中最关键的条款。

不过，美国媒体CNBC引述美国财长姆努钦说，两国首脑3月的会晤，取决于未来几天的磋商情况。

美国贸易代表莱特希泽则向媒体表示，磋商取得进展，但还是有“几个大的障碍”。

成晓河认为：“即便到最后一刻，恐怕一些问题还会留尾巴……有些问题通过中美贸易谈判可能还是无法解决，也就是说，中国能让步的会让步，不能让步的坚决不让步。”

他分析，目前涉及“强制技术转移”的内容是贸易磋商达成协议的较大难点；此外，协议落实的机制性谈判，包括美国要求监督落实情况，对中国来说“非常具有侵犯性（very intrusive）”。

成晓河说：“建立双边机制监督落实，虽然有中国的落实，也有美国的落实，但明眼人都知道这是针对中国。”

习近平：愿同特朗普保持密切联系

另据新华社报道，特朗普22日在白宫会见正赴美进行磋商的习近平特使、中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

刘鹤在会面中转达习近平致特朗普口信。习近平在口信中对中美近期密集的经贸磋商和所取得的积极进展给予肯定。他表示，希望双方继续本着相互尊重、合作共赢的态度，再接再厉，相向而行，达成互利双赢的协议。

习近平也说，愿同特朗普通过各种方式保持密切联系。

刘鹤在同特朗普会面时说，两天来，两国经贸团队进行了富有成效的谈判，在贸易平衡、农业、技术转让、知识产权保护、金融服务等方面取得积极进展。下一步，双方将加倍努力，抓紧磋商，完成好两国元首赋予的重大职责。

美媒：中国同意购买1.2万亿美元产品

另一方面，CNBC引述消息人士称，中国同意向美国购买1.2万亿美元的产品，但两国在知识产权强制转让等问题上依然存在较大分歧。

美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）22日发推文说，中国当天在白宫承诺向美国购买额外1000万吨大豆。他称：“战略正在奏效。中国表现出诚意，显示还会有更多好消息。”

彭博社报道指，根据官方数据，中美贸易战12月初进入休战期后，中国已至少购买690万吨美国大豆。而熟悉情况的人士则表示，中国在这段时间购买的美国大豆已接近1000万吨。