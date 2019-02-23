花絮：特朗普不喜欢“谅解备忘录” 和美贸易代表争拗

中美两国官员结束第二天的谈判后，昨天（22日）在白宫与美国总统特朗普会面，期间，美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）就“谅解备忘录”（Memorandums of Understanding，MOU）一词与美国总统特朗普发生争拗，出席会面的中国副总理刘鹤则面露笑容，在旁“做观众”。

据彭博社报道，特朗普在会面时被记者问及，中美双方若达成所谓的“谅解备忘录”，将会持续多长时间。

特朗普回应说，谅解备忘录会是非常短期的，并称他不喜欢备忘录，因为对他而言，这不能代表什么。

莱特希泽随后对此做出解释，称谅解备忘录是具有约束力、双方遵守的一份协议，包含所有事项，内容非常详细。莱特希泽还说，这个词汇属于法律术语，也是一份合约。

但特朗普不为所动，回应称，“我不同意”。

出席这次会面的中国副总理刘鹤在旁也不禁笑出来。

特朗普之后问莱特希泽，要花多久的时间，才能将这个备忘录转变成最后敲定、具有约束力的协议。

莱特希泽最终向特朗普妥协，并对记者说：“从现在起，我们不使用‘谅解备忘录’一词。我们将使用‘贸易协定（trade agreement）’这个词。”

莱特希泽之后转向刘鹤，询问中国方面是否接受这个新词，刘鹤点头表示同意。

特朗普说：“好，这个词比较好，我喜欢。”之后，特朗普再度抱怨，称谅解备忘录没那么有意义。

莱特希泽也回应说：“我们再也不会使用这一词了！”

报道也提到，在特朗普接着回答记者们的其他问题时，莱特希泽轻声提醒刘鹤，不要将这些协定称作谅解备忘录。