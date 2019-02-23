“台湾同性恋合法”标签 微博阅读关注达4亿次

台湾行政院会日前通过草案，允许成年同性伴侣可成立同性婚姻关系。台湾同婚专法引起中国大陆网民强烈关注，“#台湾同性恋合法#”标签近日持续占据新浪微博热搜榜，已有4亿阅读、13.3万个讨论。

据联合新闻网报道，大陆新浪微博近日飘扬著象征平等的彩虹旗图片，在旗海之外，网民也纷纷留言对台湾同婚专法表达羨慕、赞同或其他意见。有人说恭喜，强调“爱最大，其实我们都一样”；还有网民直接了当表达“我们去台湾结婚吧”。

截至刚才中午12时，“#台湾同性恋合法#”标签在新浪微博已吸引4亿阅读关注，并有13.3万的讨论。

在各种意见表达中，有网民认为，“#台湾同性恋合法#”标签容易让人以为同性恋在之前是有罪的。

据报道，担心不知情者误解，这名网民解释说：“同性恋这个群体从来就没有罪过，这里是指同性婚姻在台湾有了适用的法律，不是同性恋终于‘合法’了，希望大家不要误解这个tag”。

行政院会21日通过《司法院释字第748号解释施行法》草案，规定年满18岁的同性伴侣可成立同性婚姻关系，专法自5月24日起实施。这是首部以释宪案为名的法案，法案后续将送立院审议。

大陆委员会日前宣布，专法经立法院三读通过后，将研拟两岸及台港澳同志婚姻相关配套措施。

