易会满上海调研设立科创板并试点注册制准备工作

中国证监会主席易会满周三（20日）开始，一连两天围绕设立科创板并试点注册制有关问题，带队赴上海听取市场机构对相关制度规则的意见建议，并调研督导上海证券交易所相关改革准备工作。

据中国彭湃新闻今天（23日）引述证监会网站发布的消息称，易会满在上交所主持召开座谈会，听取科创类企业、证券公司、基金管理公司、私募股权机构、会计师事务所、律师事务所代表的意见建议。各市场机构围绕科创板发行上市条件、定价机制、交易制度、减持制度、券商跟投、红筹企业科创板上市等热点问题提出了有价值的意见建议。

易会满指出，落实好设立科创板并试点注册制这项重大改革任务，是大家共同的责任，证监会及上交所责无旁贷，各市场机构也责无旁贷。要牢牢把握改革的总体要求，坚持服务关键核心技术创新的改革定位，尊重市场规律，强化市场约束，形成可复制可推广的制度机制。各市场机构要切实负起责任，扎实细致地做好各项准备，确保这项改革成功落地。易会满也说，证监会将结合正在开展的征求意见工作，认真研究、积极采纳相关意见建议，进一步完善制度规则。

易会满听取了上交所关于设立科创板并试点注册制的准备工作及对相关重点问题考虑的汇报。易会满指出，上交所前期做了大量工作，要继续保持良好状态，进一步从严从细做好各项准备工作。他要求，要加强工作协同，充分调动各方积极性，形成推动改革的合力，进一步落实责任分工，紧盯时间节点，把好事办好，把大事办好。要坚持市场化法治化的改革方向，聚焦发行上市审核、提升持续监管能力、优化交易制度、严肃退市规则、完善风险应对预案、加强新闻舆论宣传等改革重点工作，稳慎实施好这项重大改革。要加强全过程监督，守牢廉洁底线。

证监会副主席方星海和相关部门负责人一同参与调研。