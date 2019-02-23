国台办批蔡政府打压统派政党和人士 陆委会吁各界拒协商卖台

对于蔡英文政府打算修改《两岸人民关系条例》，加上陆委会警告并点名新党主席郁慕明，不要“以身试法”与中国大陆进行政治协商，国台办昨天（22日）发布新闻稿，谴责蔡政府打压支持统一的政党和人士，危害两岸共同利益。陆委会当天深夜也发新闻稿反击北京，同时呼吁各界拒绝与大陆“协商卖台”的勾当。

据台湾《联合报》报道，大陆国台办昨天以发言人应询名义，发布新闻稿指出，“民主协商”是推动两岸关系和平发展正确方向，符合两岸民意和时代潮流。

对于郁慕明呼应中国大陆国家主席习近平的说法，表态愿率先与大陆协商，安峰山称，此举确保台海和平安定，展现了民族大义和使命担当。

国台办也指责蔡政府打压支持统一的政党和人士，认为这些做法“充分暴露其危害两岸同胞共同利益”。

陆委会之后发新闻稿反击，强调“习五点”倡议“一国两制台湾方案”，没有台湾生存空间，并称专制政权也不可能有“民主协商”，根本就是分化台湾社会、消灭主权的“统一协商”。

陆委会说，北京不断强加“一个中国原则”、“一国两制”政治框架于台湾，压迫消融主权及台湾民主体制，政府反对签署任何消灭主权及台湾民主的政治性协议。

陆委会呼吁朝野各界拒绝与北京“协商卖台”的勾当，并再度警告郁慕明，不要“以身试法”，还援引《两岸人民关系条例》相关规定指出，未经授权，不得与对岸洽签涉及公权力事项或政治性议题的协议，违反规定最高可处新台币200万元（约约8万新元）罚锾，或五年以下有期徒刑。