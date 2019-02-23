沙特姐妹为避开家暴而逃离 在港滞留半年

一对来自沙特阿拉伯的姐妹声称为了逃离家暴离开家人，之后在香港逗留半年。如今，她们的护照被撤销，而且她们还要担忧是否会被遣送回返沙特。

据法新社今天（23日）报道，这两位女子的年龄为18岁和20岁。她们声称来自首都利雅得的一个中产家庭，有着非常不愉快的成长经历。

两位女子称，她们小时候会因迟起床无法准时参加祷告等小错误被父亲鞭打，长大后也被哥哥和弟弟们鞭打。

其中一位女子告诉法新社，哥哥和弟弟们开始鞭打她们时，父亲没有真正地阻止他们，反而觉得这样做才能使他们变成男子汉。

这对姐妹也说，她们的10岁弟弟也开始监督她们的穿着，若发现她们出外吃饭时除去头巾就会斥责她们。

去年9月，姐妹全家前往斯里兰卡度假，而两姐妹就趁父母熟睡时从他们的包袋上拿走自己的护照，乘搭班机飞往香港。

不过，姐妹声称在香港机场被几名陌生男子拦下，并说其中一名男子想要骗她们搭上飞机回返利雅得，后来得知这名男子是沙特驻香港总领事。她们也说，之前预订机票飞往澳大利亚墨尔本，现在也被取消。

两姐妹怀疑她们的父亲使用了一款可以追踪她们的应用程序。

她们之后在香港呆了六个月，期间以安全为由迁居总计13次。她们的护照在去年11月被撤销。

香港保安局长李家超昨天（22日）说，当地警方已经接获两份报告，一份是关于失踪人士的报告，另一份的内容为要求展开调查。李家超拒绝对此进一步说明。

香港入境事务处则说，不会对个别案件置评。