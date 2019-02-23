中国足协：开启职业裁判 管理归化球员

2019年中国足协中超中甲联赛动员大会今天（23日）在江苏苏州召开，会上宣布组建中国足协职业裁判员团队，设立净比赛时间专项资金用于相关奖励，每轮中超公布综合能力排名前80名的国内球员名单和数据，助力国家队组建。同时微调U23等政策，对广受关注的入籍球员转会、注册、参赛工作，近期将下发相关规定并参照执行。

据新华社报道，大会上，中国足协确认，为促进中国足球裁判队伍的全面发展，进一步提高裁判工作质量和水平，保障国内各级赛事的顺利进行，营造更加公平、公正的竞赛环境，将由国内优秀裁判员与签约外籍职业裁判员共同组建中国足协职业裁判员团队。据悉，马宁、傅明、张雷和两位外籍裁判克拉滕伯格、马日奇将成为中国足协首批职业裁判。

对近来颇受关注的归化球员问题，中超联赛部部长陈永亮说，入籍球员转会、注册、参赛工作参照《中国足球协会入籍球员管理暂行规定》执行，这一规定将于近期下发。

新赛季U23政策将继续执行，并进行了微调，不再与外援上场人次挂钩，每场比赛至少1名U23球员首发，累计上场人次中超不少于三人次，中甲不少于两人次，外援上场人次仍为中超不超过3人次，中甲不超过两人次。不过，如俱乐部报名球员被各级国家集训队征调U23球员，出场人次相应递减，中超征调三名（中甲两名）以上可不执行U23球员政策。

同时，新赛季中超球员必须穿着印有自己名字和号码的比赛服参赛；中超决定名次办法进行调整，在积分相同、相互比赛积分、净胜球、相互进球数都相同的情况下，根据《中国足协职业联赛排名中预备队和青少年梯队赛事综合积分计算原则》执行进行排序；在27人国内球员报名名单中，中超至少有两名（中甲一名）球员为本俱乐部青训培养的U21球员，其认定标准为本俱乐部注册并代表本俱乐部参赛至少三年以上。

此外，中甲也有新亮点，新赛季将首次引入VAR视频助理裁判，并推行俱乐部“造星计划”，打造俱乐部“形象大使”，贯彻落实“本土化青训”。

陈永亮介绍说，新赛季中超联赛总体工作目标是联赛更精彩、俱乐部发展更健康、国家队水平提高更有效。

具体来说，在竞赛组织更规范职业、强化赛风赛纪管理、加强俱乐部诚信体系建设等方面的同时，还将设立净比赛时间专项资金，设立60分钟净比赛目标，中超每轮达标的俱乐部颁发“净比赛时间60分钟奖杯”，并奖励10万元；设立“赛季净比赛时间最大提高奖”“赛季净比赛时间最高奖”（需达到55分钟以上），分别奖励100万元和200万元。赛季结束后，专项资金剩余部分均分成136份，按照净比赛时间排名，第一名获得16个份额，依次递减，最后一名获得一个份额。

为全力做好国家队备战配合工作，确保国家队水平提高更加有效。中国足协将研究国家队参赛计划，为国家队备战预留充足的调整、集训和比赛时间；每轮中超公布综合能力排名前80名的国内球员名单和数据，为国家队组建和球员个人能力提升提供科学依据；做好国家队和俱乐部的沟通交流工作，及时反馈国家队队员在国家队期间的训练和比赛情况，让俱乐部能在管理、训练等方面更有针对性。