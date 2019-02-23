移动通讯大会英文网站出现“中国台湾省” 台外交部表达最严正抗议

世界移动通讯大会（MWC）即将在本月25日开幕，其主办单位和会务承办方在报名网站上用英文称台湾为“TAIWAN, PROVINCE OF CHINA（中国台湾省）”，被指导致台湾相关业务主管官员无法出席。台湾外交部对此表达最严正的抗议及不满。

据台湾《苹果日报》报道，台湾外交部说，MWC是全球最重要的资通讯产业盛会之一，台湾代表历年都以“TAIWAN”名称报名与会，今年是首次被“矮化”。外交部得知相关讯息后，在第一时间即指示台驻英国、西班牙等代表处多次进洽主办单位和会务承办方，要求其等改正对台的称谓，但主办单位等仍决定依据联合国及国际电信联盟（ITU）网站所使用的称谓，拒绝更正。

外交部指出，台湾资通讯产业系全球供应链重要一环，主办单位等基于政治考量更改名称，导致台湾主管官员无法援例与会，已违背其非政治性组织的本质，更严重伤害全球资通讯产业的交流与发展。主办单位等因政治因素而影响商业行为的态度与立场，外交部予以强烈谴责。

外交部也说，无法接受主办单位等屈服于政治压力的不当作法，将协同国家通讯传播委员会等相关部会，持续结合理念相近国家和地区与友台力量，促使主办单位等摒弃政治考量，尽速改正其报名网站对台称谓，以维护台湾的与会权益。