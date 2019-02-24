保定部分削山造地别墅被封 官方透露实为养老公寓

据澎湃新闻报道，针对媒体此前报道的“保定市满城区秀兰文化小镇占地3900亩园内建设别墅群”一事，23日晚间，河北保定市委副书记、市长郭建英在接受记者电话采访时确认，目前保定市方面仍在开会研究，调查结果会第一时间向媒体通报。

另外，保定市自然资源和规划局局长陈绍辉23日晚间向记者证实，该局已派出副局长夏静海参与秀兰文化小镇山顶违规别墅的调查。陈绍辉透露，国家自然资源部有关人员昨天(22日)已到现场了解核实，当时未拿出相关情况处理和督办意见，要向部里汇报，下一步会有具体措施。

23日晚间，保定市满城区国土资源局局长屈会东在接受澎湃新闻记者采访时对媒体曝光的秀兰文化小镇院内“别墅群”的表述予以否认。他表示实为河北秀兰房地产开发公司开发的养老公寓项目。

屈会东表示，该局已于20日对秀兰文化小镇园内83栋养老公寓全部查封。这83栋养老公寓占用土地于去年6月分已经河北省政府审批通过，但目前尚未拿到土地证，满城区国土资源局正在积极办理此事。

屈会东坦言，秀兰文化小镇院内养老公寓在未取得土地证的情况下开工建设属于违规，至于规划、建设等相关手续是否齐全其并不清楚。屈会东表示，等保定市委市政府联合调查组调查清楚后，按照结论会依法依规对其处理。